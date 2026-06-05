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Adana Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 5 Haziran 2026 tarihinde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık yaklaşık 30 derece olurken, gece ise 19-20 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneyden hafif esecek ve nem oranı %45 civarında olacak. Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecek kişilerin bol su tüketmesi, hafif giysiler giymesi ve güneş ışınlarından korunması önerilmektedir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olunmalı.

Adana Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19 - 20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esse de, hızı yaklaşık 5 km/saat olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %45 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları Akdeniz ikliminin özelliklerini yansıtıyor. Hava, genellikle güneşli ve sıcak geçer. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumunun devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın 29 - 30 derece olması öngörülüyor. Pazar günü ise sıcaklığın 31 - 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif kalacaktır. Nem oranı ise %45 - %50 arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekmektedir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri riski vardır. Serin ortamlarda bulunmak önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Adana'da 5 Haziran 2026 tarihindeki hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almanız önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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