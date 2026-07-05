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Adana Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Sıcaklığın 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağışlar görülmesi muhtemel. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33 derece civarında kalacak. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava koşullarında alınacak önlemlerle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler öneriliyor.

Adana Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve nemli. Gün boyunca sıcaklığın 34 derece civarında olması bekleniyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Adana'da bugünkü hava sıcak ve nemli, zaman zaman yağışlı koşulardan oluşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 33 derece civarında olması öngörülüyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 7 Temmuz Salı günü de sıcaklığın 33 derece civarında olması bekleniyor. Yine bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu durum, Adana'da sıcak ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle yağışlı saatlerde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacaktır. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Adana'da hava koşullarına karşı daha sağlıklı bir deneyim sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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