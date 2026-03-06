Adana Hava Durumu! 06 Mart Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle az güneşli olacak. Sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %69 seviyelerinde kalacak. Rüzgar saatte 7 km hızla esecek. Gün doğumu saati 06:58, gün batımı saati ise 18:39 olarak planlanıyor.

Adana'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Nem oranının yüksekliği sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi verebilir. Bu durumda dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 5 ile 17 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 3 ile 17 derece arasında değişecek. Pazartesi gününde sıcaklıklar 5 ile 18 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunuyor.

Hafta sonu ve Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli kalacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanlar için ideal bir dönem olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

Adana'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Nem oranı yüksek, bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunmaktadır.