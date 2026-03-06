HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 06 Mart Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle az güneşli olarak değerlendiriliyor. Sıcaklığın 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %69 seviyelerinde kalacak. Bu yüksek nem, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan hava durumu, önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir dönemi işaret ediyor. Ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Adana Hava Durumu! 06 Mart Cuma Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle az güneşli olacak. Sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %69 seviyelerinde kalacak. Rüzgar saatte 7 km hızla esecek. Gün doğumu saati 06:58, gün batımı saati ise 18:39 olarak planlanıyor.

Adana'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Nem oranının yüksekliği sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi verebilir. Bu durumda dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 5 ile 17 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 3 ile 17 derece arasında değişecek. Pazartesi gününde sıcaklıklar 5 ile 18 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunuyor.

Hafta sonu ve Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli kalacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanlar için ideal bir dönem olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

Adana'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Nem oranı yüksek, bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!
İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.