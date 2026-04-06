Adana Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 6 Nisan Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hava olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Nisan Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 20 derece civarında olacak. 8 Nisan Çarşamba günü bir-iki kısa süreli sağanak görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 21 derece civarında olacak. 9 Nisan Perşembe günü ise yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak 7 ve 8 Nisan tarihlerinde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı. Gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Ani ısınma veya soğuma durumlarına karşı kat kat giyinmek de konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.