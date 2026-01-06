Adana Hava Durumu! 06 Ocak Salı Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Adana'da hava durumu keyifli. Gün boyunca genellikle açık bir hava olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Ancak gece saatlerinde sıcaklık 5 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif esintili olacak. Hava nem oranı %60 civarında seyredecek. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Adana'daki hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 7 Ocak Çarşamba günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. 8 Ocak Perşembe günü hava az bulutlu olacak. O gün sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında seyredecek. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 18 derece arasında olacak. Bu nedenle havaya uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye almak da yararlı olabilir.

Adana'daki güncel hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecektir. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir dönemdesiniz. Ancak 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Genel olarak Adana'da hava durumu keyifli oluyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz.