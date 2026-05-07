Adana Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 24 ile 27 derece arasında seyredecek. Nem oranı sabah saatlerinde %96'ya kadar yükselebilir. Bu, hissedilen serinliği artırabilir. Öğle saatlerinde nem oranı %48'e düşecek. Böylece daha ferah bir hava sunulacak. Rüzgar saatte 2 km hızla esecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 22 dereceden 16 dereceye düşecek. Gece saatlerinde nem oranı %86 seviyelerine tırmanacak. Bugün Adana'da yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve açık kalacak. Cuma günü hava sıcaklıkları 28 ile 14 derece arasında olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 29 ile 14 derece arasında seyredecek. Pazar günü ise 30 ile 14 derece arasında olacak. Pazartesi günü hava sıcaklıkları 31 ile 15 derece arasında değişecek. Bu dönemde nem oranı sabah saatlerinde yüksek kalacak. Öğle saatlerinde nem oranı daha düşük seviyelerde olacak. Rüzgar hızları genellikle düşük seviyede seyredecek.

Sıcak ve güneşli günlerde güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak cildinizi koruyacaktır. Sıcak havalarda bol su içerek su dengesini korumalıyız. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınabiliriz. Daha serin saatleri tercih etmek faydalı olacaktır. Bu önlemler sıcak havalarda sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.