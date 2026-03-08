HABER

Adana Hava Durumu! 08 Mart Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 8 Mart 2026 Pazar günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 17 derece civarında seyredecekken, akşam saatlerinde 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artarak 19, 20 ve 21 dereceye ulaşması öngörülüyor. Adana'da bahar havasının tadını çıkarmak isteyenler açık hava etkinlikleri planlayabilir. Hafif giysiler ve ceket hazırlamak, keyifli bir gün için önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 08 Mart Pazar Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklığı 17 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 3 derece civarına düşecektir. Bu, Adana'nın tipik Akdeniz iklimine uygun bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı 19 derece civarına yükselecek. 10 Mart Salı günü ise bu sıcaklık 20 derece olarak tahmin ediliyor. 11 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 21 derece civarına ulaşacaktır. Bu sıcaklıklar, Adana'da bahar havasının keyfini çıkarmak için idealdir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artacağından, hafif giysi tercih etmeye özen gösterin. Akşamları hava serinleyebileceğinden, yanınızda ceket bulundurmanızda yarar var. Böylece Adana'nın keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.

hava durumu Adana
