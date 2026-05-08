Adana Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. Gece ise 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Adana'daki hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 10 Mayıs Pazar günü de hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Yine güneşli bir gün bizi bekliyor. Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gerekir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalıdır. Koruyucu giysiler giymek de bu süreçte yararlı olacaktır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.