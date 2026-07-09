Adana Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu 9 Temmuz 2026 Perşembe günü değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık yaklaşık 32 derece olacak. Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların başlaması bekleniyor. Bu yağışların özellikle 15:00 ile 18:00 saatleri arasında yoğunlaşması öngörülüyor. Gün boyunca nem oranı %96'ya kadar çıkacak. Rüzgarın hızı ise saatte 39 kilometreye ulaşacak.

Bugünkü hava durumu, sıcaklıkların 32 derece civarında olmasıyla dikkat çekiyor. Nem oranı yüksek ve yağışlı koşullar hakim olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmelisiniz. Yüksek nem oranı, terlemeyi artıracak. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 33 derece civarında seyredecek. 11 Temmuz Cumartesi günü çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık ise 34 derece civarında olacak. 12 Temmuz Pazar günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 35 derece civarında seyredecek.

Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Şapka takmanız da önerilir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava aktivitelerini sabah veya akşam serinliğinde yapmalısınız. Sıcak havalarda, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlarla iç mekanlarda serin kalabilirsiniz.

Adana'da 9 Temmuz Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullara uygun önlemler alarak dışarıda ve iç mekanlarda konforlu bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.