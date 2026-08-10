Adana Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36-37 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25-26 derece arasında düşecek. Rüzgar hafif esse de nem oranı düşük kalacak. Bu durum hava koşullarını belirgin hale getirecek.

Bugün Adana'da hava sıcaklıkları 36-37 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde bu sıcaklık daha fazla hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 25-26 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı da düşük kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Salı günü 36-37 derece bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 37-38 dereceye yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar yine 25-26 derece civarına düşecek. Rüzgar ve düşük nem, hava koşullarını etkileyecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş kremi sürmek de gereklidir.

Adana'da hava durumu 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu nedenle, sıcak havaya karşı gerekli tedbirleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için bu önlemler gereklidir.