Adana Hava Durumu! 10 Mart Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Mart 2026 Salı günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Özellikle sahur vakti, sıcaklık 4 ile 6 derece civarında seyredecek. Sahura kalkacakların kalın kıyafetler giymeleri öneriliyor. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmaları da önemlidir. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Nem oranı %20 civarına düşecek. Bu durum, güneşin etkisini artıracak. Bahar havası yaşatacak. Rüzgar hızı saatte 28 kilometreye kadar çıkabilecektir. Açık hava aktiviteleri planlayanların ani esintilere karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 13 dereceye düşecek. Nem oranı ise %50'ye tırmanacak. İftar vakti hava serin ve nemli olacak. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Adana'da benzer hava koşulları sürecek. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık yine 19 ile 21 derece arasında seyredecek. Parlak güneş ışığı hakim olacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklıklar 17 ile 21 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak.

Bu döngüde hava koşulları ılıman ve güneşli olacağından açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğini unutmamak gerekiyor. Sahur ve iftar vakitlerinde kalın kıyafetler giymek önemlidir. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmak da gereklidir. Öğle saatlerinde güneşin etkisi artacaktır. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak ve bol su içmek sağlığınız için faydalı olacaktır.