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Adana Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Ağustos'ta hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 36-37 dereceye yükselecekken, gece sıcaklığı 25-26 derece arasında kalacak. Nem oranı %35-45 düzeyinde seyredecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, saatte 6-7 kilometre hız yapacak. 12 ve 13 Ağustos'ta da benzer sıcaklıkların sürmesi bekleniyor. Ancak, 14 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Dikkatli olunmalı.

Adana Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece civarında, gece sıcaklığı ise 25-26 derece arasında olacak. Nem oranı %35-45 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Bu koşullar altında, hava durumu oldukça sıcak ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 25-26 derece tahmin ediliyor. 13 Ağustos Perşembe günü de aynı sıcaklıklar beklenecek. 14 Ağustos Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Bu nedenle, 14 Ağustos'ta hava durumu değişken olabilir.

Bu sıcak ve nemli koşullarda dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gölgelik alanlarda durmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek güneşten koruyabilir. 14 Ağustos'taki olası yağışlar için yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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