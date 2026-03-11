Adana Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 8-9 derece arasında olması bekleniyor. Adana'da hava, "güzel ve ılıman" şeklinde tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklık yine 21-22 derece olacak. Ancak bulutluluk artacak ve hava koşulları değişkenleşebilir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için sabah ve akşam hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacak. Güneş ışığından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisini azaltmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Rüzgar hafif olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşuyor.

Adana'da, 11 Mart 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Günlük planlarınızı yaparken bu ılıman ve güneşli havayı dikkate almanız keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacak.