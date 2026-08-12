Adana Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu, Akdeniz ikliminin etkisiyle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 26 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın yaz aylarındaki olağan değerleriyle uyumludur.

Bugün, Adana'da genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 36 derece civarında ölçülecek. 14 Ağustos Cuma günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, özellikle öğle saatlerinden sonra kuvvetli olabilir. 15 Ağustos Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışların görülmesi olası.

Bu dönemde Adana'da hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Akşam saatlerinde ise daha serin bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Uygun kıyafetler giymeleri ve bol su içmeleri gereklidir. Ayrıca, yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmeyen kıyafet bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Adana'nın tipik yaz koşullarına uygun şekilde sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmaları önerilir.