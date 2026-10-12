HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Ekim 2026 tarihinde gözlemlenen hava durumu, güneşli ve hafif rüzgarlı geçiyor. Genel sıcaklığın 20 derece civarında olduğu gün boyunca, öğle saatlerinde bu değer 22 dereceye yükselebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sunan Adana, akşam saatlerinde sağanak yağış riski ile dikkat çekiyor. Şemsiye bulundurmak, dışarıda keyifli zaman geçirmeyi kolaylaştıracaktır.

Adana Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana'da 12 Ekim 2026 tarihinde hava durumu dikkat çekici. Bugün güneş ışıkları altında genel sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava oldukça berrak. Gün boyunca hafif bir esinti hissedilecek. Bu durum sıcak havayı katlanılır hale getirecek. Adana’nın bahar havasına döndüğünü söylemek mümkün. Özellikle sabah saatlerinde serin bir hava var. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir.

Pazartesi günü Adana'da güzel bir hava durumu bekleniyor. Öğle saatleriyle birlikte sıcaklık yükselebilir. Dışarıda zaman geçirecekseniz, güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Bu tür önlemler sağlığınızı koruyacaktır. Ayrıca dışarıda vakit geçirmeyi daha keyifli hale getirecektir.

Önümüzdeki günlerde Adana'da esinti ve güneşli günler devam edecek. Salı gününden itibaren güneşin etkisi artacak. Sıcaklık 21-23 derece aralığına çıkabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlamak için uygun bir zaman. Fakat sıcak günlerin ardından akşam saatlerinde sağanak yağış ihtimali var. Bu nedenle gün bitiminde dışarıda olmayı planlıyorsanız, şemsiye almayı unutmayın.

Adana'da 12 Ekim 2026 tarihi için hava güzel geçiyor. Önümüzdeki günlerde bu keyifli hava koşulları devam edecek. Dışarıda geçirdiğiniz zamanlardan verim alabilmek için sıcaklıkları dikkate alarak plan yapmalısınız. Güneşli günlerin tadını çıkarın, akşam saatlerini de göz önünde bulundurun. Adana'da havanın tadını çıkarırken sağlığınızı korumayı ihmal etmeyin.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdiKayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybettiİki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.