HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin seyredecek. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişirken, dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde, 13 Ocak'ta hafif yağmur bekleniyor. Ardından güneşli günler geliyor. Hava durumu için kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önem taşıyor. Bununla birlikte, yağmurlu günlere hazırlıklı olmakta fayda var.

Adana Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Adana'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 14 derece arasında olacak. Bu nedenle, Adana'da hava durumu bugün yağmurlu ve serin geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşiyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 2 ile 14 derece olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 ile 12 derece arasında tahmin ediliyor. Gündüz çoğunlukla güneşli bir hava olacak. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık 1 ile 14 derece arasında kalacak. Puslu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bugün yağmurlu ve serin bir hava mevcut. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olur. Serin havaya karşı kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu önlemler gerekli. Önümüzdeki günlerde hava sakinleşse de, hafif yağmurlu günlere de hazırlıklı olmakta yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kar yağışı başladı!İstanbul'da kar yağışı başladı!
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.