Adana Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 14 derece arasında olacak. Bu nedenle, Adana'da hava durumu bugün yağmurlu ve serin geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşiyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 2 ile 14 derece olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 ile 12 derece arasında tahmin ediliyor. Gündüz çoğunlukla güneşli bir hava olacak. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık 1 ile 14 derece arasında kalacak. Puslu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bugün yağmurlu ve serin bir hava mevcut. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olur. Serin havaya karşı kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu önlemler gerekli. Önümüzdeki günlerde hava sakinleşse de, hafif yağmurlu günlere de hazırlıklı olmakta yarar var.