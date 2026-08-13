Adana Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe. Adana'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 25-26 derece civarında seyredecek. Nem oranı %30 dolayında. Rüzgar güneybatı yönünden esiyor, saatte 8-9 kilometre hızla. Bu sıcaklık ve nem, Adana'nın yaz havasını yansıtıyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer kalacak. 14 Ağustos Cuma, hava parçalı az bulutlu. Gündüz sıcaklık 34-35 derece, gece 24-25 derece olacak. 15 ve 16 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri kısa süreli sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 32-33 derece, gece ise 23-24 derece dolaylarında olacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler tedbir almalı. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı. Bol su içmek de ihmal edilmemeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığınızı koruma açısından faydalıdır.