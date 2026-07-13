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Adana Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 derece arasında seyredecek. Gece ise 24-25 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %43-45 seviyelerinde kalacak. Rüzgar saatte 6-7 kilometre hızla güney-güneydoğu yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin su alımına dikkat etmesi gerekiyor.

Adana Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026'da, Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında olacak. Nem oranı %43-45 civarında kalacak. Rüzgar saatte 6-7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Rüzgar, güney-güneydoğu yönünden esecek. Bu hava koşulları, dışarda zaman geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde, hava durumunun benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 14 Temmuz Salı'dan 16 Temmuz Perşembe'ye kadar sıcaklıklar 34-36 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23-25 derece civarında değişecek. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Adana'da bu süre boyunca hava sıcak ve güneşli kalacak.

Bu sıcak koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri gerek. Güneş ışınlarından korunmak da önemli bir konu. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları öneriliyor. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysi tercih edilmeli. Sıcak havalarda, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlıklı kalmak için önemli. Serin ortamlarda dinlenmek iyi bir seçenek olacaktır.

Adana'daki hava durumu bugün sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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