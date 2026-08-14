Adana Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve nemli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25-26 dereceye düşecek. Yüksek sıcaklık ve nem, hava durumunu bunaltıcı hale getirebilir.

Bu gün Adana'da hava genellikle açık ve güneşli. Bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi bir fikir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve nem ile devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. 16 ve 17 Ağustos Pazar ve Pazartesi günlerinde sıcaklık 32-33 derece arasında seyredecek. Hava durumu sıcak ve nemli kalacak.

Bu sıcak koşullarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışın. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmanıza yardımcı olacaktır.