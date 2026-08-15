Adana Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, Adana'da hava genellikle güneşli. Hava sıcaklıkları 35-36 derece civarında olacak. Geceleri ise sıcaklıklar 25-26 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar da bu aralıklarla paralel. Nem oranı %28 civarında. Bu durum, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında küçük değişiklikler bekleniyor. 16 ve 17 Ağustos'ta gündüz sıcaklıkları 32-33 derece olacak. Geceleri ise sıcaklıklar 23-24 derece civarında seyredecek. 18 Ağustos'ta bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu günün gündüz sıcaklığı 33 derece olacak. Gecedeki sıcaklık ise 24 derece olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınmalısınız. Nem oranı yüksek olduğu için vücudun su kaybı artacaktır. Bu nedenle düzenli aralıklarla su tüketmeye özen göstermelisiniz. Gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği 18 Ağustos'ta hazırlıklı olmalısınız.

Adana'da 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz düşecek, nem oranı ise yüksek kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.