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Adana Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Adana hava durumu nasıl?

15 Ekim 2026 tarihinde Adana'da hava durumu oldukça ılımlı ve rahattır. Gün içinde sıcaklığın 20 derece civarında seyredeceği tahmin edilirken, nihai sıcaklık 22 dereceye çıkacaktır. Açık gökyüzü ve güneşli hava, dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecektir. Hava tahminleri dikkatle takip edilmeli. Planlarınızı bu doğrultuda esnetmekte fayda var.

Adana Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

15 Ekim 2026 tarihinde Adana'da dikkat çeken bir hava durumu var. Bugün şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif ıslak hava etkili oldu. Gün boyunca daha az nemli bir havaya geçiş olacak. Adana'da hava ılımlı ve rahattır. Havanın bunaltıcı olmaması dışarıda vakit geçirenleri memnun edecektir. Ancak sıcaklığın gün ortasında 22 dereceye çıkması bekleniyor. Güneşin etkisini hissetmek isteyenler dikkatli olmalı.

Adana'nın hava durumu yaz aylarında yoğun sıcaklıklarla biliniyor. Sonbahar geldiğinde ise beklenen sıcaklıklar makul seviyelere düşmektedir. Bugün açık gökyüzü ve güneşli bir hava var. Bu havada kısa süreli dış mekan aktiviteleri keyif verebilir. Ancak akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirenler için hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici olacak. Hava sıcaklıkları genel olarak 19 - 21 derece arasında seyredecek. 17 ve 18 Ekim tarihlerinde sıcaklık biraz daha düşebilir. Bu, sonbaharın etkisini daha iyi hissetmek anlamına geliyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hafif bir mont veya hırka almak iyi bir fikir olabilir.

Bu dönemde hava durumuna bağlı olarak planlarınızda esneklik sağlamak akıllıca. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava tahminlerini takip etmeli. Anlık değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Serin ama hafif güneşli günler, piknik ve doğa yürüyüşleri için idealdir. Hava genel olarak sakin olsa da akşamları düşen sıcaklıklar nedeniyle hafif giysiler tercih edilmelidir.

Adana'da 15 Ekim'deki hava, dışarıda vakit geçirmek için uygundur. İlerleyen günlerde hava durumu, keyifli bir sonbahar geçireceğimizi gösteriyor. Bu güzel günleri değerlendirirken, hava şartlarının avantajlarını kullanmayı unutmayın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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