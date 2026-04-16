Adana Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü, Adana'da hava durumu güzelleşiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 ile 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 25 derece olacak. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden, 5 km/s hızında esecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Nisan Cuma günü hava sıcaklığa 27 ile 28 derece civarı olması bekleniyor. Ancak hafif yağışların görülmesi muhtemel. 18 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı 24 ile 25 derece arasında olacak. Bu günlerde hafif yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. 19 Nisan Pazar günü ise hava sıcaklığı 20 ile 21 derece civarında yer alacak. Orta şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Özellikle hafif yağışların görüleceği günlerde şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacak. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de önemlidir. Bu şekilde, Adana'daki hava koşullarına uyum sağlamak mümkün olacaktır.