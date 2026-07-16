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Adana Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 35-36 derece aralığında olacak. Gece ise 24-25 derecelik sıcaklıklar görülecek. Rüzgar güneybatı yönünden eserek saatte 6-7 kilometre hızda esecek. Nem oranı %28-39 arasında değişkenlik gösterecek. Bu sıcak hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin bol su içmesi ve güneşten korunması önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 24-25 derece arasında seyredecek. Rüzgar, güneybatıdan saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %28-39 arasında değişkenlik gösterecek.

Hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 35-36 derece olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklığın 36-37 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24-25 derece seviyesinde kalacak. Rüzgarın güneybatıdan esmesi devam edecek. Nem oranı yine %28-39 arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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