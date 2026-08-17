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Adana Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu, 17 Ağustos Pazartesi günü sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 33-34 derece civarında seyredecek, gece ise 23-24 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir his oluşabilir. Önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu dönemde yeterli su tüketimi, hafif giysiler ve güneşten korunma önlemleri almak sağlık açısından önem taşıyor. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Adana Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklar 33-34 derece civarında seyredecek. Gece ise 23-24 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hava, bunaltıcı hissedilebilir.

Bugünkü hava durumu Adana'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Sıcaklıkların yüksek olması açık hava etkinlikleri planlayanları etkiliyor. Güneşten korunmak önemlidir. Bol su tüketimi de dikkate alınmalıdır. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ağustos Salı günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 33-34 derece civarında olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar devam edebilir. O gün sıcaklık 35-36 dereceye kadar yükselebilir. 20 Ağustos Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 37-38 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yeterli su tüketimi hayati bir ihtiyaçtır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Sağanak yağışların görüleceği günlerde ani su baskınlarına dikkat edilmelidir. Mümkünse dışarda bulunulmamalıdır.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların yüksek olacağı bir seyir izleyecek. Nem oranı yüksek kalacak. Zaman zaman sağanaklar görülecek. Bu nedenle hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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