Adana Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Şubat 2026 tarihinde yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece arasında kalırken, gece sıcaklıkları 8 - 9 dereceye düşecek. Yağış ihtimali %80 - %95 arasında değişiyor. Rüzgarın hızı 45 km/s'ye kadar çıkabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, 19 Şubat'ta gündüz sıcaklıkları 19 - 20 derece olacak. Ani hava değişimlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Adana'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Yağış ihtimali %80 - %95 arasında var. Rüzgar hızı 45 km/s'ye kadar çıkabilir. Nem oranı ise %67 - %93 seviyelerinde olacak.

Bu tür hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Düşebilecek ağaç dallarına dikkat edilmelidir. Elektrik kesintilerine karşı hazırlık yapmak faydalı olacaktır. Değerli eşyaları korumak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 19 Şubat Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 19 - 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 6 - 9 derece olacak. Yağış ihtimali %65 - %88 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 11 - 13 km/s seviyelerinde kalacak.

20 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklıkları 20 - 22 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 9 - 11 derece arasında olacak. Yağış ihtimali %0 - %80 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 8 - 13 km/s seviyelerine düşecek.

21 Şubat Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 22 - 23 derece olacak. Gece sıcaklıkları 11 - 13 derece arasında kalacak. Yağış ihtimali %74 - %89 arasında değişecek. Rüzgar hızı 8 - 13 km/s seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir.

