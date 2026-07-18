Adana Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Nem oranı gündüz %40-41, gece ise %88-93 arasında değişecek. Rüzgar hızı 6-7 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bugün Adana'da hava durumu genellikle açık. Güneşli bir gün geçireceğiz. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için cilt koruması önemlidir. Güneşe çıkmadan önce yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak gerekiyor. Şapka takmak ve koruyucu giysiler tercih etmek faydalı olur.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek şarttır. Yüksek sıcaklığın olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak iyi bir seçimdir. Mümkünse serin ortamlarda kalmak sağlığı korumak açısından faydalıdır. Bu önlemleri alarak Adana'da 18 Temmuz'ü rahat ve sağlıklı geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 35-36 derece olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık yine 35-36 derece civarında tahmin ediliyor. Bu nedenle benzer sıcaklık ve hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri sürdürmek sağlığınız için önemlidir.