HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sabah sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 dereceye yükselirken, rüzgar saatte 22 kilometreye ulaşacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba ve 22 Ocak Perşembe ise hava çok bulutlu ve serin. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Adana Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Adana'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık. Sıcaklık sabah saatlerinde 0 ile 2 derece arasında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 22 kilometreye kadar ulaşacak. Nem oranı gün boyunca %29 ile %73 arasında değişecek.

20 Ocak Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü ise hava bulutlu. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gün içinde güneşli hava koşullarında ultraviyole ışınlarına dikkat edilmesi önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı
Pastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdıPastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.