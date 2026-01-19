Adana Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık. Sıcaklık sabah saatlerinde 0 ile 2 derece arasında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 22 kilometreye kadar ulaşacak. Nem oranı gün boyunca %29 ile %73 arasında değişecek.

20 Ocak Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü ise hava bulutlu. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gün içinde güneşli hava koşullarında ultraviyole ışınlarına dikkat edilmesi önemlidir.