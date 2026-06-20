Adana Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Haziran 2026 Cumartesi, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 ile 34 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21 ile 22 derece olacak. Bu sıcaklık, Adana'nın Akdeniz ikliminin tipik bir özelliğidir. Haziran ayı ortalamalarına yakın bir hava durumu mevcut.

Haziran aylarında Adana genellikle sıcak ve güneşli bir hava deneyimler. Gündüzleri 32 ile 34 derece sıcaklıklar görülür. Geceleri ise 21 ile 22 derece seviyeleri normaldir. Yağış ihtimali bu dönemde %10 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecektir. 21 Haziran Pazar günü 33 ile 34 derece, 22 Haziran Pazartesi günü 34 ile 35 derece bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz aylarında sıkça rastlanan değerlerdir.

Sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gerekir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca güneş kremi kullanarak cilt koruması sağlamak da önem taşımaktadır.

Sonuç olarak Adana'da 20 Haziran 2026'da hava sıcak ve güneşli geçecektir. Gelecek günlerde benzer hava koşulları beklenmektedir. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun önlemler alarak güneşin etkilerinden korunmaları önemlidir.