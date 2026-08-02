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Bakan Göktaş Düzce’de yaban mersini topladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce’de ziyaret ettiği bahçede yaban mersini topladı. Bakan Göktaş, genç girişimcilere örnek olan aile işletmesinin kısa sürede büyük bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi.

Bakan Göktaş Düzce’de yaban mersini topladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce’de ziyaret ettiği yaban mersini bahçesinde açıklamalarda bulundu. Devlet koruması altındaki çocuklarla birlikte yaban mersini topladıklarını belirten Göktaş, projenin genç girişimcilere örnek olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş Düzce’de yaban mersini topladı 1

"İLK DESTEKLE YABAN MERSİNİ BAHÇESİNE BAŞLADI"

Bakan Göktaş, Tarım ve Orman Bakanlığının genç girişimci desteği kapsamında hayata geçirilen projeye ilişkin, "Şimdi öncelikle tabii böyle faaliyetler bizleri mutlu ediyor. Tarım Bakanlığımızın genç girişimci desteği kapsamında alınan ilk destekle bir yaban mersini bahçesine başlıyor genç kardeşimiz ailesiyle. Akabinde taleple beraber burayı genişletiyor. Aslında ilk aşamada ticari bir faaliyet gözetmeksizin bunu başlatmıştı fakat geldiğimiz noktada ailelerin de çok keyifle zaman geçirdiği bir ortama dönüşmüş" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş Düzce’de yaban mersini topladı 2

"YENİ NESİL TARIMIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN"

Projenin yeni nesil tarım anlayışını yansıttığını vurgulayan Göktaş, "Aslında yeni tarım, yeni nesil tarımın en güzel örneklerinden. Hem yaban mersininin çeşitli şekilde nasıl değerlendirildiğini de ailece çok güzel değerlendirmişler. Burası bir aile işletmesi. Benim en gurur duyduğum iki nokta oldu. Özellikle aile işletmeleri çok kıymetli. Anne, baba ve çocukların her birinin burada bir sorumluluğu var. Ama hem dayanışmayı beraber başlatıyorlar, aynı zamanda fikren de birbirlerine destek oluyorlar. Buranın bu kadar gelişmiş olmasının da muhtemelen sebebi bu aile içi bağların çok kuvvetli olması" dedi.

Bakan Göktaş Düzce’de yaban mersini topladı 3

"ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YABAN MERSİNİ TOPLADIK"

Devlet koruması altındaki çocukların da etkinliğe katıldığını belirten Göktaş, "Diğer yandan çocuklar ve aileler de burada birlikte zaman geçirebiliyorlar. Biz de bugün devlet korumasındaki çocuklarımızla beraber yaban mersini topladık. Oldukça keyifli zaman geçirdik. Bu güzel imkânı sundukları için ve bu vizyoner proje için kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek teşkil eden bir proje" diye konuştu.

"DÜZCE’NİN MARKA DEĞERİNE KATKI SUNDU"

Devletin genç girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Göktaş, "Devletimiz bütün kurumlarıyla gençlerimizin yanında. Bir fikri olanın her zaman devletimiz yanında. Bu da fikri olan genç girişimci kardeşimizin genç girişimci desteği kapsamında aldığı ilk destekle oluşturdukları, akabinde kendilerinin sadece dört yıl gibi bir sürede geliştirdikleri bir ürün bahçesine dönüşmüş ve bizleri de gerçekten gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, "Ben buraya geldiğimde bu kadar nitelikli, bu kadar güzel bir bahçeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Hem ürün çeşidi, aynı zamanda da fikir olarak da birbirlerini destekliyorlar, birbirine katkı sunuyorlar. Düzce’ye de gerçekten bir katkı sunmuş. Düzce biliyorsunuz tarım memleketi, aynı zamanda fındığın da yetiştiği bir şehir. Yaban mersiniyle beraber burada hem ürün çeşidi artırılmış oldu hem de marka değeri bence tescillendi. Tebrik ediyorum, kendileriyle gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Mahinur Özdemir Göktaş
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