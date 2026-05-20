Adana Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Adana'da hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Gün ilerledikçe hava koşulları sakinleşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında olacak. Gece ise 15 ile 16 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor.

Adana'daki hava durumu, sabah saatlerinde yağışlı olacak. Dışarı çıkacak olanların hazırlıklı olması gerekebilir. Şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak önemlidir. Ani yağıslardan korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Yağışların ardından zemin kayganlaşabilir. Yürürken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 21 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 25 derece civarına yükselebilir. 22 Mayıs Cuma günü hafif yağmur görülecek. 23 Mayıs Cumartesi ise hava koşulları sakinleşecek ve kısmen güneşli olacak.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Uygun kıyafet ve ekipmanlar ile hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranmak, Adana'da geçirilecek günleri daha konforlu hale getirecektir.