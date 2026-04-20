Adana Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Nisan Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 21 derece civarında, gece ise 14 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %55, akşam %68 ve gece %88 civarında görülüyor. Gün boyunca hava sıcak ve nemli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yüksek nem oranı, koşulları daha bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Nisan Salı günü puslu, güneşli bir hava bekleniyor. 22 Nisan Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. 23 Nisan Perşembe günü ise yer yer sağanaklar etkili olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22-23 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11-14 derece olacak. Rüzgar hızları gün içinde değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde hissedilecek. Nemli ve bunaltıcı hava koşullarına hazırlıklı olunması önemlidir. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Vücudunuzu nemli tutmak için bol su içmek faydalıdır. Ani yağışlara karşı yanınızda şemsiye bulundurmanızda yarar var.