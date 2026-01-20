HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 20 Ocak Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Ocak 2026 tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 11 derece arasında değişecek. 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde ise hava kapalı ve bulutlu olacak, sıcaklık 0 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında kalacak. Gündüz sıcaklıkları ve hissedilen dereceler dikkate alınarak, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Adana Hava Durumu! 20 Ocak Salı Adana hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Adana'da 20 Ocak 2026 Salı günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık, 0 ile 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 2 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar da 9 ile 11 derece arasında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık, 5 ile 7 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar da 5 ile 7 derece arasında olacak. Nem oranı %30 ile %35 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 23 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:47 ile 07:49 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:48 ile 17:51 arasında olacak.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -3 ile -1 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %60 ile %70 arasında olacak. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:48 ile 07:49 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati 17:52 ile 17:52 arasında olacak.

22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -3 ile -1 derece arasında olacak. Nem oranı %60 ile %70 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında kalacak. Gün doğumu saati 07:48 ile 07:49 arasında olacak. Gün batımı saati ise 17:52 ile 17:52 arasında gerçekleşecek.

23 Ocak 2026 Cuma günü, hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -3 ile -1 derece arasında ölçülecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında kalacak. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:48 ile 07:49 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:52 ile 17:52 arasında olacak.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında kalacak. Geceleri ise sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Gündüz hissedilen sıcaklık 9 ile 11 derece arasında değişecek. Geceleri hissedilen sıcaklık ise -3 ile -1 derece olacak. Nem oranı %30 ile %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 23 km/saat arasında seyredecek. Gün doğumu ve gün batımı saatleri ise 07:47 ile 07:49 arasında ve 17:48 ile 17:52 arasında gerçekleşecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hava kapalı ve bulutlu olduğundan planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde açık hava etkinlikleri için uygun hava olmayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonuTürkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.