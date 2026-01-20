Adana Hava Durumu! 20 Ocak Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Ocak 2026 Salı günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık, 0 ile 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 2 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar da 9 ile 11 derece arasında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık, 5 ile 7 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar da 5 ile 7 derece arasında olacak. Nem oranı %30 ile %35 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 23 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:47 ile 07:49 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:48 ile 17:51 arasında olacak.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -3 ile -1 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %60 ile %70 arasında olacak. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:48 ile 07:49 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati 17:52 ile 17:52 arasında olacak.

22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -3 ile -1 derece arasında olacak. Nem oranı %60 ile %70 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında kalacak. Gün doğumu saati 07:48 ile 07:49 arasında olacak. Gün batımı saati ise 17:52 ile 17:52 arasında gerçekleşecek.

23 Ocak 2026 Cuma günü, hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -3 ile -1 derece arasında ölçülecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında kalacak. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:48 ile 07:49 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:52 ile 17:52 arasında olacak.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında kalacak. Geceleri ise sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Gündüz hissedilen sıcaklık 9 ile 11 derece arasında değişecek. Geceleri hissedilen sıcaklık ise -3 ile -1 derece olacak. Nem oranı %30 ile %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 23 km/saat arasında seyredecek. Gün doğumu ve gün batımı saatleri ise 07:47 ile 07:49 arasında ve 17:48 ile 17:52 arasında gerçekleşecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hava kapalı ve bulutlu olduğundan planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde açık hava etkinlikleri için uygun hava olmayabilir.