HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Şubat 2026 Cuma günü sağanak yağış beklenmiyor. Güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. Sabah sıcaklığı 10 derece iken, gün içinde 19 dereceye yükselebilecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise sabah %74, gündüz ise %44 seviyelerine düşecek. Hava koşullarına göre uygun giyinmek, serin saatlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Adana Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 19 dereceye yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla eser. Nem oranı sabah %74, gündüz %44 seviyelerinde kalacak.

Bugün Adana'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. Nem oranı %44 seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 12 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 21 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. 22 Şubat Pazar sabah saatlerinde sıcaklık yine 12 derece civarında olacak. Gündüzde sıcaklık 16 dereceye yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğinden kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Uygun kıyafetler seçmek rüzgarın etkisini azaltır. Nem oranı değişkenlik gösterebilir. Terlemeyi önlemek için uygun kıyafetler seçmek, bol su içmek de faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.