Adana Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 19 dereceye yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla eser. Nem oranı sabah %74, gündüz %44 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 12 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 21 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. 22 Şubat Pazar sabah saatlerinde sıcaklık yine 12 derece civarında olacak. Gündüzde sıcaklık 16 dereceye yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğinden kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Uygun kıyafetler seçmek rüzgarın etkisini azaltır. Nem oranı değişkenlik gösterebilir. Terlemeyi önlemek için uygun kıyafetler seçmek, bol su içmek de faydalıdır.