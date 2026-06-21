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Adana Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminin sıcak ve güneşli görünümünü yansıtacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 derece civarına ulaşacak, gece ise 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırabilir. Önümüzdeki günler için de benzer sıcaklıklar tahmin ediliyor. Güneş ışınlarına karşı dikkatli olmak, su tüketimini artırmak ve uygun giysiler seçmek sağlığınız için önemli.

Adana Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsimindeki tipik sıcaklıkları yansıtacak. Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 34 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 22 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacağı için hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar hafif eserek sıcak havayı bir nebze olsun hafifletebilir.

Adana'da sonraki günlerin hava durumu sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. 22 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. 23 Haziran Salı günü ise sıcaklığın 33 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınları gün ortasında dik açıyla gelecek. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih etmek serin kalmanıza yardımcı olabilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Mümkünse serin ortamlarda bulunmak sağlığınızı koruyacaktır.

Adana'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların sürmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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