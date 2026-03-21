Adana Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Mart 2026 Cumartesi günü, hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık 11°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14°C’ye yükselecek. Yağmur geçişleri devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde yağmurlu hava koşulları sürecek. Sıcaklık tekrar 11°C civarına düşecek. Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeydoğudan esmesiyle saatte 9 km hızda esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar güneyden saatte 11 km hızla olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar kuzeybatıya dönecek. Bu saatlerde hızı sırasıyla 9 km ve 8 km olacak. Nem oranı sabah %87, gündüz %69, akşam %78 ve gece %86 olarak tahmin ediliyor.

21 Mart 2026 Cumartesi günü dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı. Hava açık olmayacak. Rüzgar hızının artabileceğini unutmayın. Hafif ve rahat kıyafetler giymek iyi bir tercih olabilir. Kat kat giyinerek sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 22 Mart 2026 Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 10°C ile 17°C arasında değişecek. 23 Mart 2026 Pazartesi günü sağanak yağışlar devam edecek. Bu gün, sıcaklık 11°C ile 18°C arasında seyredecek. 24 Mart 2026 Salı günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında olacak.

Bu süreçte hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken esnek olun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler alarak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın sileceklerini kontrol etmek güvenli sürüş için gereklidir.