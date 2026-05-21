Adana Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu tipik Akdeniz iklimine uygun olacak. Gündüz sıcaklığı 25 derece civarında. Gece ise 17 derece civarında seyredecek. Gün boyunca bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. "Adana hava durumu"nu takip edenler için günün erken saatlerinde hafif yağış ihtimali bulunuyor.

Bugün Adana'da hava genel olarak güneşli. Ancak öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Bu durum, "bugünkü hava nasıl" sorusuna bir cevap niteliğinde. Güneşli ve aralıklı yağışlı bir gün taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Adana'da hafif yağışlı koşulların devam etmesi öngörülüyor. Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise 25 derece civarında olacak. Cumartesi günü bir-iki kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar yine 25 derece civarında seyredecek. Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 24 derece civarında olacak. "Önümüzdeki günlerde hava durumu"nu planlayanlar için hafif yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

Sonuç olarak, Adana'da 21 Mayıs 2026 Perşembe günü güneşli ve aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlı ve ılıman koşullar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir.