Adana Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu sabah soğuk olacak. Gün ilerledikçe hava daha ılıman hale gelecek. Sabaha karşı sıcaklıklar 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Günün en sıcak saatlerinde ise 10 ile 11 derece ölçülecek. Hissedilen sıcaklıklar sabah saatlerinde 0 ile 2 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 9 ile 11 derece olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. Ancak öğleden sonra bulutlanma bekleniyor. Rüzgar hızı 8 ile 8.5 km/saat arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Adana'daki hava durumu daha soğuk koşullar sunacak. 22 Ocak Perşembe günü en düşük sıcaklık 4 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 9 derece civarında kalacak. 23 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 5 ile 11 derece arasında değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında seyredecek. Bu dönemde genel olarak hava bulutlu olacak.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Sabahın erken saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde kat kat giyinmek gerekmektedir. Böylece gerektiğinde katları çıkarma imkânı sağlanır. Hava bulutlu olduğunda güneş ışığından yeterince faydalanmak zor olacaktır. D vitamini alımına dikkat edilmelidir. Gerekirse takviye alınabilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmelidir. Şapka kullanmak da soğuk havadan korunmak için faydalı olacaktır. Bu önlemler Adana'da konforlu bir yaşam sağlamanıza yardımcı olacaktır.