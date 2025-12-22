HABER

Adana Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 22 Aralık Pazartesi genellikle bulutlu ve serin bir hava durumu etkili olacak. Gündüz sıcaklık 19 ile 20 derece arasında, gece ise 10 ile 11 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı %40 ile %50 aralığında ölçülürken, rüzgar hızı 10 ile 12 km/saat olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için kat kat giyinmek ve yanlarında ceket bulundurmak önerilir. Alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunması da önemlidir.

Adana'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 10 ile 11 derece dolaylarında olacak. Nem oranı %40 ile %50 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı 10 ile 12 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:49'dur. Gün batımı saati ise 17:26 olarak bekleniyor.

Adana’da dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir serinlik hissi oluşabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da önemlidir. Nem oranının bu seviyelerde olması hava kalitesini etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 23 Aralık Salı günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 ile 19 derece dolaylarında seyredecek. 24 Aralık Çarşamba ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 20 derece arasında ölçülecek. 25 Aralık Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 21 derece civarına yükselecek.

Adana’da dışarıda vakit geçirecekler için hava genel olarak uygun olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak önemlidir. Nem oranı %40 ile %50 dolaylarında kalacaktır. Bu durum alerjik reaksiyonları etkileyebilir. Tedbirli olmakta fayda var.

Sonuç olarak 22 Aralık Pazartesi günü Adana'da hava durumu bulutlu ve serin. Önümüzdeki günlerde hava durumunda hafif değişiklikler yaşanacak. Dışarıda vakit geçirecekler, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini unutmamalıdır. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.

