Adana Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise 16 derece olması öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %68 ile %95 arasında değişecek. Bu durum, sabah ve gece saatlerinde bunaltıcı bir hissiyat yaratabilir. Rüzgarın saatte 11 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde, 23 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Hafif yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor. Pazar ve Pazartesi günleri benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Dolayısıyla, bunaltıcı bir hava hissedilebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

