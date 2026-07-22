Adana Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Rüzgar güney yönünden saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum günün genel olarak açık ve güneşli geçeceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklığın 34-35 dereceye düşmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 31-32 dereceye gerileyecek. Yağış olmayacağı için açık ve güneşli günler devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler uygulanması tavsiye edilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.