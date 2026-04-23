Adana Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana, 23 Nisan 2026 Perşembe günü ılıman hava şartları sunarak açık hava etkinlikleri için mükemmel bir ortam yaratacak. Gün içinde sıcaklık 22-23 derece civarında kalacakken, akşam saatlerinde bu değer 19-20 dereceye gerileyecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı ve hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve su bulundurmak, hava koşullarına uyum sağlamak açısından önemli. Hava kalitesi yüksek, keyifli bir gün sizi bekliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 23 Nisan 2026 Perşembe. Adana'da hava ılıman ve keyifli olacak. Gündüz sıcaklık 22-23 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde hava açık ve güneşli. Bu, dışarı çıkmak isteyenler için ideal bir durum. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık yine 22-23 derece civarında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Bu, akşam yürüyüşleri için rahat bir ortam sunacak. Gece ise sıcaklık 14-15 dereceye gerileyecek. Bu, serin bir hava anlamına geliyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Bu, hava koşullarını daha da keyifli hale getirecek. Nem oranı ise %60-65 civarında olacak. Hava kalitesi yüksek görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 24 Nisan Cuma günü sıcaklık 21-22 derece civarında olacak. Hafif yağışlar görülmesi muhtemel. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. 25 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıkları 24-25 dereceye yükselecek. Hava daha sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmesi önemli. Bol su içmek de zaruri. 26 Nisan Pazar günü ise sıcaklık 27-28 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek gerekecek.

Adana'da 23 Nisan Perşembe günü hava koşulları ılıman ve keyifli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda artış ve hafif yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun önlemler almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacak.

