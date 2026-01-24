Adana Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava serin ve değişken olacak. Günün ilk saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında. Gece yarısından sabah 06.00'ya kadar hissedilen sıcaklık 5 dereceye kadar düşebilir. Sabah saatlerinde nem oranı %67 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte ortalama 12 kilometreyi bulacak.

25 Ocak Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 15 derece civarına ulaşacak. Hava güneşli geçecek. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 17 derece civarında olacak. Hava puslu ve güneşli bir görünüm sergileyecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 14 dereceye gerileyecek. Aynı zamanda sağanak yağışların beklenmesi söz konusu.

Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önerilir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Yanınızda bir mont veya ceket bulundurmalısınız. Yüksek nem oranında terleme hissedilebilir. Bu yüzden hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın saatte ortalama 12 kilometre olduğu göz önüne alındığında, rüzgarlık veya şal kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek. Bu dönemde güneş koruyucu ürün kullanmanız önemlidir. 27 Ocak Salı günü beklenen sağanak yağışlara karşı da hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır.