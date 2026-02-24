HABER

Adana Hava Durumu! 24 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-22 derece arasında, gece ise 9-12 derece aralığında seyredecek. 25 Şubat Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor ve sıcaklıklar 17-19 derece civarında olacak. Hava durumu, haftanın ilerleyen günlerinde ılıman ve güneşli günler sunacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem dikkat çekiyor.

Seray Yalçın

Adana'da 24 Şubat 2026 Salı günü, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 - 22 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 9 - 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, Adana'da ılıman bir hava durumu olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 17 - 19 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları 9 - 12 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak.

26 Şubat Perşembe günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 - 19 derece aralığında. Gece sıcaklıkları ise 6 - 9 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında olacak.

27 Şubat Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 18 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 3 - 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde 25 Şubat'taki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de kullanılabilir. Şemsiye kullanmak iyi bir fikir olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Diğer günlerde hava daha ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacaktır.

