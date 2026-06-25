Adana Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 33 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 dereceye düşecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 6 km civarında seyredecek. Bu koşullar, Adana'daki hava durumunun sıcak ve nemli olduğunu gösteriyor.

26 Haziran Cuma günü hava sıcaklıklarının 34 dereceye yükselebileceği bekleniyor. 27 Haziran Cumartesi günü de sıcaklıkların 34 derece civarında olması tahmin ediliyor. 28 Haziran Pazar günü hava sıcaklıklarının 36 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam edeceği söyleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercih. Bol su içmek de önem taşıyor. Hafif kıyafetler giymek sıcak havanın etkilerinden koruyacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için faydalı.

Adana'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.