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Adana Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve 33 derece olacak. Nem oranı %45 civarında seyredecek, rüzgar saatte 6 km hızla esiyor. 26 ve 27 Haziran tarihlerinde sıcaklık 34 dereceye yükselebilirken, 28 Haziran'da 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor, gölge alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek sağlığınızı korumak için önemlidir.

Adana Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 33 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 dereceye düşecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 6 km civarında seyredecek. Bu koşullar, Adana'daki hava durumunun sıcak ve nemli olduğunu gösteriyor.

26 Haziran Cuma günü hava sıcaklıklarının 34 dereceye yükselebileceği bekleniyor. 27 Haziran Cumartesi günü de sıcaklıkların 34 derece civarında olması tahmin ediliyor. 28 Haziran Pazar günü hava sıcaklıklarının 36 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam edeceği söyleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercih. Bol su içmek de önem taşıyor. Hafif kıyafetler giymek sıcak havanın etkilerinden koruyacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için faydalı.

Adana'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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