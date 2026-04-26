Adana Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, Adana'da hava genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklar 28-29 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Hızı ise 12 km/saat olacak. Nem oranı %60-65 arasında değişecek.

Adana'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar etkili olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Nisan Pazartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25-26 derece, gece ise 15-16 derece civarında olacak. 28 Nisan Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 25-26 derece arasında değişecek. 29 Nisan Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar beklenecek. Sıcaklıklar yine 25-26 derece civarında olacak. 30 Nisan Perşembe günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25-26 derece arasında seyredecek.

Hava koşullarının değişken olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız yararlı olacaktır. Eğer açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu düzenli kontrol etmelisiniz. Gerekirse planlarınızı güncelleyebilirsiniz. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih ederek konforunuzu artırabilirsiniz. Uygun kıyafetler seçmek de önemlidir.