Adana Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da önümüzdeki günler boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık'ta sabah sıcaklığı 11 derece iken, gündüz 15 dereceye yükselecek. 28 Aralık'ta sabah 9 derece ortalaması ve bulutlu hava hakim olacak. 29 Aralık'ta sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Gece saatlerinde 8 derece civarında kalacak. Nem oranları sabah %71, akşam %70 civarında olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurun.

Ufuk Dağ

Adana'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 11 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye yaklaşacak. Hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %49, akşam %41 ve gece %46 civarında olacak.

Adana'da 28 Aralık Pazar günü de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 9 derece civarında. Bulutlu bir hava hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Hava bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %56, akşam %70 ve gece %77 civarında olacak.

29 Aralık Pazartesi günü de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %62, gündüz %37, akşam %58 ve gece %68 civarında olacak.

30 Aralık Salı günü de hava durumu değişken. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %62, gündüz %37, akşam %58 ve gece %68 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını unutmamalıyız. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserken, açık alanlarda rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Hava koşullarına göre hazırlıklı olmanız gerekecek.

