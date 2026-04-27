Adana Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 27 Nisan Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu önemli bilgiler sunuyor. Bugün hava genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 25 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 21 derece civarında olması öngörülüyor. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %56 ile %82 arasında değişecek. Adana'da bugünkü hava, sıcak ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Nisan Salı günü, bulutlu bir başlangıç ile güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 25 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında kalacak. 29 Nisan Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 21 dereceye düşecek. 30 Nisan Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. O günde gündüz sıcaklığı 25 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece olacak. Bu dönemde Adana'da hava durumu genel itibarıyla sıcak ve bulutlu olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu yakından takip etmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun kıyafetler seçmek önem taşır. Rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle, rüzgarın etkisini azaltmak için şapka veya başlık kullanmak faydalı olabilir. Nem oranının yüksek olması, rahatsızlık hissi yaratabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlar. Hava koşullarındaki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.