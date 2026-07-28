Adana Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 28 Temmuz 2026 Salı günü havanın durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı gün boyunca 39 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece civarında olacak. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar hızı 25 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca açık hava olacak. Yağış beklenmiyor.

Bugünkü hava durumu, tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Sıcak havalarda öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de oldukça gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Bu sayede güneş çarpması riski azalacaktır.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar beklentisi var. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 41 derece civarında olması öngörülüyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise 40 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Bu yüzden benzer önlemleri almanız önemli olacaktır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk taşır. Bu grupların dikkatli olması gerekir. Gerektiğinde tıbbi yardım almak önemlidir. Aşırı sıcaklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için klima ve fan kullanımını sınırlamak faydalıdır.

Adana'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.