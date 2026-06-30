Adana Hava Durumu! 30 Haziran Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece arasında kalacak. Nem oranı %34 - %71 arasında değişecek. Rüzgar hızı 0,89 - 6,5 km/saat arasında ölçülecek. Yağış olasılığı %0 olarak tahmin ediliyor.

Bu gün Türkiye'nin yaz koşullarını yansıtıyor. Sıcaklıklar yüksek olacağı için öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması gerekiyor. Gün boyunca bol su içmek önemli. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalı. Özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 33 - 34 derece olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise 32 - 33 derece civarında seyredecek. Bu dönemde nem oranı yüksek kalacak. Yağış olasılığı düşük olacak.

Sıcak günlerde hassas grupların dikkatli olması önemli. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu durum geçerlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş koruyucu ürünler kullanmalı. Ayrıca düzenli aralıklarla su içmek gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklarda klima veya vantilatör kullanımı rahatlık sağlayacaktır.

Adana'da 30 Haziran 2026 Salı günü ve takip eden günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak, hava durumunu takip ederek sağlıklı ve keyifli günler geçirebilirsiniz.