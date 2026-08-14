HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pendik'te ters yönde vinç kullanan sürücüye 20 bin TL ceza

Pendik'te D-100 güney yan yolunda trafiği tehlikeye düşürerek ters istikamette vinç kullanan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde tespit edildi. Trafik denetimlerinde sürücüye 20 bin lira idari para cezası kesildi.

Pendik'te ters yönde vinç kullanan sürücüye 20 bin TL ceza

Olay, 13 Ağustos günü Pendik Kaynarca D-100 güney yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 UT 9510 plakalı vinç sürücüsü Cumali K. (40), aksine bir işaret bulunmamasına rağmen yerleşim yeri içerisindeki bölünmüş kara yolunda aracını ters istikamette sürdü.

TERS YÖNDE GİDEN ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ CEZADAN KAÇAMADI

Söz konusu anlara ait görüntülerin ortaya çıkması ve tepki çekmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde sürücü Cumali K.'ya, Karayolları Trafik Kanunu’nun 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin yerleşim yeri içerisinde bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürmesi'ni kapsayan 46/2-i maddesi gereğince 20 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
Peş peşe istifalar! Yeni Yol Grubuna destek geldi: CHP'li isim partiden ayrıldıPeş peşe istifalar! Yeni Yol Grubuna destek geldi: CHP'li isim partiden ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
Pendik çekici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Cesedi 10 yıl derin dondurucuda sakladılar

Cesedi 10 yıl derin dondurucuda sakladılar

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.